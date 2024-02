Doposażona "siłka" w Dziwnowie

Łącznie siłownia wzbogaciła się o 20 nowych urządzeń. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

70 tysięcy złotych kosztowało nowe wyposażenie siłowni w Miejskim Ośrodku Sportu i Kultury w Dziwnowie.

Do sali trafiły m.in. maszyny do ćwiczeń nóg, klatki piersiowej, a także ławki do wyciskania sztangi. Łącznie siłownia wzbogaciła się o 20 nowych urządzeń.



30 tysięcy złotych do zakupu dorzucił Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z funduszu na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej.