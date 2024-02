Miejsce pamięci poświęcone więźniarkom z Chojny [ZDJĘCIA]

Miejsce pamięci poświęcone więźniarkom z Chojny ma być otwarte w przyszłym roku. To będzie upamiętnienie kobiet z filii obozu Ravensbrück.

Były wśród nich Polki, w tym uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale też Francuzki, Rosjanki i Niemki. Niewolnicza praca więźniarek wykorzystywana była przy rozbudowie pobliskiego lotniska. Tam też powstanie miejsce pamięci.- To będzie wykorzystanie elementów lotniska: płyta lotniskowa, kamienie, które te kobiety wtedy nosiły. Dodatkowo będą to metalowe rzeźby kobiet, które idą w kierunku znaku, który oznacza nadzieję - zapowiada burmistrz Chojny, Barbara Rawecka.W lutym 1945 r. Armia Czerwona rozwiązała obóz, a więźniarki musiały przejść ponad 100 kilometrów w "marszu śmierci".- Kobiety zostały zabrane z obozu i na pieszo miały przejść trasę do Ravensbrück. Oczywiście one w całości nie przeszły tej trasy, po drodze mnóstwo z nich zginęło, ponieważ były wyczerpane - dodała.Miejsce pamięci ma być odsłonięte w 80. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej na Osiedlu Lotnisko.