Protestów ciąg dalszy. Utrudnienia m.in. w Reczu i Płotach [AKTUALIZACJA]

Pierwsze trasy zostały zablokowane.

Godz. 11:00Uwaga, kierowcy, utrudnienia w Płotach - to przez protest rolników. Ciągniki blokują drogę S6 na węźle Płoty w obu kierunkach. Blokada może potrwać kilka godzin.Godz. 10.00protestujący rolnicy ciągnikami wyjechali już na drogę krajową nr 10 w miejscowości Recz.Protest zaplanowany jest do godziny 12, na miejscu są policjanci, którzy kierują ruch na objazdy.Do godz. 17 rolnicy blokować będą także S6, a konkretnie rondo na węźle Sianów Zachód, pojazdy będą przepuszczane co pół godziny.