Zapowiadana blokada na DW 106

Swój protest zaostrza grupa rolników, którzy od wtorku przez dwie godziny blokowali wojewódzką "106" na wysokości Warnic między Pyrzycami a Stargardem.

Od godz. 13 zablokują tym razem krzyżówkę w miejscowości Obryta. Utrudnień w tym miejscu należy spodziewać się do godz. 17.Jak wskazują rolnicy z gminy Warnice, to wyraz bezsilności i desperacji z ich strony. Ireneusz Jakubowski, organizator protestu przyznaje, że blokada w Obrytej okaże się bardziej dotkliwa.- Będzie trwała w godz. 13-17, taką decyzję podjęli rolnicy. Do tej pory Obryta była punktem zbornym. Podejrzewam, że policja stanie w miejscowości Barnim i będzie kierować na Wójcin, tam jest objazd do Lubiatowa i z Lubiatowa jest droga na Pyrzyce. Minister rolnictwa, pan Siekierski chce rozmawiać, a my chcemy konkretów - podkreślił.Także związkowcy rolniczej Solidarności codziennie od godz. 12 spacerują po przejściu w Krąpieli blokując odcinek krajowej "10" przez dwie godziny.Protest rozpoczął się także między Widuchową a Chojną. Zablokowane jest skrzyżowanie drogi krajowej numer 31 z drogą wojewódzką numer 122.