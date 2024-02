Co z terminalem, rafinerią i parkiem? Radni PiS chcą sesji sejmiku [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Terminal kontenerowy, rafineria w Schwedt i Park Narodowy Doliny Dolnej Odry - radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wniosek w tej sprawie złożyli na ręce Teresy Kaliny, przewodniczącej sejmiku. Chcą oficjalnego stanowiska w tych kluczowych, ich zdaniem, kwestiach.

Przewodniczący PiS w sejmiku Rafał Niburski przekonuje, że budowa terminala kontenerowego to inwestycja ważna dla Polski. - Niezależnie, kto będzie rządził, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska, to port kontenerowy w Świnoujściu musi zacząć funkcjonować. Ta inwestycja musi zostać zrealizowana. To cele nie tylko publiczne, prywatne, ale przede wszystkim cele wojskowe, bo ten port ma spełniać swoją funkcję militarno-obronną.



Niburski dodaje, że nie mniej istotna jest sprawa szkodliwej dla środowiska emisji siarki przez rafinerię w Schwedt. - 31 grudnia 2023 roku wygasło pozwolenia na emisję siarki przez rafinerię w Schwedt . Wiemy, że Schwedt jest położne bardzo blisko Szczecina, Pomorza Zachodniego. Bez pozwolenia, bez koncesji ta emisja dalej się toczy. Ba, jeszcze rafineria w Schwedt wystąpiła jeszcze o zwiększenie mocy tej emisji.



Politycy odnieśli się także do planów utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Ich zdaniem, ważne jest zachowanie kompromisu pomiędzy ochroną środowiska a potrzebami mieszkańców regionu.