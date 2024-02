W Świnoujściu wiosna. Zakwitły już pierwsze krokusy

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Przyniosły trochę wiosny i od samego rana cieszą oko wyspiarzy. W Świnoujściu zakwitły pierwsze krokusy przed magistratem i w miejskich parkach. Sprawdziliśmy, jak reagują na nie mieszkańcy.

Żółte krokusy dopiero co przebiły się przez ziemię, a już wywołują uśmiech na twarzach przechodniów.



- Ładne, ładne, tak piękne. - Widziałam, jak pani robiła zdjęcie i wtedy zauważyłam. Cieszą oko. - Sądzę, że już wiosna prawie. - Ładne są, przyjemne - mówią mieszkańcy.



Trawnik przed magistratem to nie jedyne miejsce w Świnoujściu, które już za chwilę będzie ukwiecone - przypomina Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



- Mimo, że do kalendarzowej wiosny został nam jeszcze miesiąc, przed świnoujskim magistratem można podziwiać na razie ledwo kiełkujące, ale już wyraźne krokusy. Oczywiście nie są to jedyne kwiaty, które można w sezonie zobaczyć Świnoujściu. Miasto przecież słynie z nasadzeń, które co roku są odnawiane, którymi ozdabiane są świnoujskie parki - mówi Jaz.



Kwitnące już kwiaty, to efekt jesiennych nasadzeń. Wydział Zieleni, do sadzenia cebulek kwiatowych jesienią zaprasza także przedszkolaki i mieszkańców Świnoujścia.