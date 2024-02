Łabędź zaplątał się w drut kolczasty. Uratowali go strażnicy miejscy

Łabędzia zaplątanego w drut kolczasty uratowali szczecińscy strażnicy miejscy. Akcję przeprowadzili w piątek rano na ul. Szosa Polska w Szczecinie.

O rannym ptaku strażników powiadomili pracownicy tamtejszej trafostacji. Funkcjonariusze wydostali go z pułapki.



Owiniętego w koszulkę przewieźli radiowozem do Zwierzogrodu - Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wielgowie. Tam został opatrzony i objęty fachową pomocą.



To już kolejne tego typu zdarzenie. W styczniu strażnicy ratowali łabędzia, któremu wbił się haczyk wędkarski w łapę, pozostawiony przez nielegalnych wędkarzy przy Stawie Brodowskim. Także w styczniu kolejny, tym razem zagubiony łabędź, wędrował po jezdni na Moście Pionierów. Ptak został odwieziony na brzeg Regalicy i tam wypuszczony na wolność.