Milion złotych w Kołobrzeskim Budżecie Obywatelskim

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Po rocznej przerwie powraca Kołobrzeski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji pulę 1 miliona złotych.

Kołobrzeżanie ponownie będą mogli zgłaszać swoje pomysły na wydanie publicznych pieniędzy. Urzędnicy wprowadzili jednak zmiany w regulaminie konkursu, a Joanna Pawlak z Urzędu Miasta w Kołobrzegu mówi, że główną z nich jest rezygnacja z podziału budżetu obywatelskiego na różne podkategorie.



- Pozostajemy przy projektach ogólnomiejskich. Nie dzielimy na pule dzielnicowe ani kategorie tematyczne. Nie mamy podziału obszarowego, ani na kategorie - mówi Pawlak.



Projekty do tegorocznej edycji będzie można zgłaszać już od 1 marca. Może to zrobić każdy z mieszkańców bez względu na wiek. Wartość jednego projektu musi mieścić się w puli od 50 do 500 tysięcy złotych.



Samo głosowanie wystartuje na koniec maja, a wyniki konkursu poznamy w czerwcu.