Nowy zastępca Piotra Krzystka. Odchodzący wiceprezydent: To był dla mnie wielki honor [ZDJĘCIA]

Zmiany w Urzędzie Miasta - szczeciński radny z ramienia Platformy Obywatelskiej Łukasz Kadłubowski wiceprezydentem Szczecina - ogłosił w piątek podczas konferencji prasowej prezydent Piotr Krzystek. To efekt współpracy z KO, która poparła kandydaturę Krzystka na prezydenta w nadchodzących wyborach samorządowych. Kadłubowski przejmie obowiązki zastępcy prezydenta Szczecina pod koniec marca od Daniela Wacinkiewicza.

- W ramach współpracy, KO podjęła decyzję, że chce uczestniczyć w Zarządzie Miasta Szczecina - mówi prezydent Piotr Krzystek. - Zgodziliśmy się na takie rozwiązanie, ponieważ widzimy wielką szansę dla naszego miasta nie tylko w tej współpracy lokalnie, ale także we współpracy z rządem. Mamy nowy rząd, nową koalicję rządową, która wydaje się dużo przychylniejsza dla samorządów. Zakładamy, że ten proces centralizacji, który trwał przez ostatnie lata, zostanie odwrócony, że będziemy mogli rozmawiać o potrzebach naszych mieszkańców.Bycie zastępcą prezydenta to dla mnie, osoby urodzonej w Szczecinie, która traktuje to miejsce jako swoje na świecie, było wielkim honorem - mówi odchodzący ze stanowiska Daniel Wacinkiewicz. - Móc pracować dla miasta i w jakikolwiek sposób przyczynić się do tego, że jak powiedział pan prezydent, chyba jesteśmy w momencie dość przełomowym dla Szczecina zauważanej zmiany rozwoju. Wszystkich tych rzeczy, na których nam bardzo zależało, pomimo że ta kadencja była bardzo trudna.Daniel Wacinkiewicz jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmie się teraz karierą naukową. Prezydent Piotr Krzystek zaznaczył również, że nie przewiduje więcej zmian w składzie zastępców. Funkcję tą pełni wciąż Michał Przepiera, Lidia Rogaś oraz Anna Szotkowska.