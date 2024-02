Sprzeczka i cios nożem w szyję

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dożywocie grozi mężczyźnie ze Szczecina za usiłowanie zabójstwa. Chodzi o wydarzenia z maja ubiegłego roku.

W jednym mieszkań doszło do sprzeczki między lokatorami. Obaj mężczyźni spożywali alkohol w towarzystwie swoich partnerek. W pewnym momencie jeden z nich ugodził drugiego nożem w szyję. Doszło do szarpaniny, podczas której pokrzywdzony zdołał wyrwać się napastnikowi i schronić się w drugim pokoju. Po wezwaniu służb, została mu udzielona pomoc medyczna, trafił do szpitala. Sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Nie był wcześniej karany. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.