Jak potoczy się wojna na Ukrainie? Debata w Przełomach [ZDJĘCIA]

"Nie ma łatwej odpowiedzi, co dalej z wojną w Ukrainie" - tak podsumowali dwa lata konfliktu, uczestnicy wczorajszej debaty w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.

Spotkanie miało na celu zebranie i zinterpretowanie przeżyć związanych z tym konfliktem.Rosja i tak jest na przegranej pozycji - mówił gen. Marek Ojrzanowski, jeden z uczestników debaty: - Całą tę wojnę przegrała od samego początku strategicznie, bo chciała w ciągu trzech dni dojść do Kijowa, wyrzucić władze ukraińskie, ustanowić tam swój reżim i podporządkować sobie Ukrainę.Rosjanom ich plan się nie powiódł, ale ten konflikt trwa już dwa lata i końca niestety nie widać. Trzeba też pamiętać o heroicznej postawie Polaków - podkreślała pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Ukrainy dr Dorota Kowalewska.- To był poryw serc, wielka pomoc, wręcz niespotykana na skalę światową oczywiście, bo tacy jesteśmy, my jesteśmy z natury solidarni, jak komuś się dzieje krzywda, to my pomagamy. Bez względu na to, czy ta historia polsko-ukraińska była prostą czy nie, my i tak otworzyliśmy nasze domy i serca... - dodaje Kowalewska.Dziś na placu Solidarności o godz. 17.00 odbędzie się manifestacja poparcia walczącej Ukrainy pod hasłem: "Dwa lata w obronie Ukrainy i Europy".