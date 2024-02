Ręcznie wykonane świece i kosmetyki, gry planszowe, książki, pamiątki ze Szczecina, a także słodkie wypieki i szczecińska kawa - to tylko niektóre produkty, jakie znajdziemy podczas pierwszego festiwalu marek "Zrobione w Szczecinie".

Impreza trwa w OFF Marinie, na szczecińskich Pomorzanach.Oprócz festiwalu "Zrobione w Szczecinie", równolegle w sali dużej na Szczecińskim Bazarze Smakoszy jest okazja do wypełnienia toreb i koszyków produktami od lokalnych producentów.Impreza potrwa do godz. 14:00.