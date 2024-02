Odblokowanie funduszy europejskich, a interes Szczecina

Fot. pixabay.com / cosmix

To bardzo dobra wiadomość dla Szczecina, czekamy na te środki od lat - prezydent Szczecina komentuje zapowiedziane przez Komisję Europejską odblokowanie funduszy europejskich dla Polski.

Chodzi o 137 miliardów euro z funduszu Next Generation oraz Funduszy Spójności.



- Potrzeb jest wiele - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Pandemia zrobiła swoje. Straty w gospodarce są w różnych sferach. Chcemy przenosić nasze samorządy w nowoczesność, czyli korzystać z tych środków dla potrzeb nowoczesnej edukacji, dla potrzeb rewitalizacji, dla potrzeb związanych choćby z pozyskiwaniem źródeł energii, które będą czyste ekologicznie. To są wyzwania, które stoją przed każdym samorządem w Polsce, a więc jesteśmy w stanie na pewno zaabsorbować te środki.



Pewne programy były uruchamiane już wcześniej. Na pewno te środki zostaną mądrze wykorzystane - dodaje Krzystek. - Przykładem tego są choćby nowe miejsca w żłobkach. Szczecin ma zaabsorbować środki finansowe na wsparcie powstania ponad 500 miejsc w żłobkach. To istotna zmiana. To praktycznie rozwiąże problem dostępności miejsc w żłobkach. Wiemy, że jest kolejka. 500 dodatkowych miejsc jest to naprawdę redukcja osób oczekujących. To już się dzieje i jesteśmy na etapie projektowania.



Przewodnicząca KE ogłosiła, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie środków europejskich obecnie zablokowanych dla Polski.