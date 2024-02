Nowe mieszkania w TBS-ach powstaną w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Nowe mieszkania na wynajem z komunalnej listy wybuduje Stargardzkie TBS na osiedlu Lotnisko w Kluczewie. Inwestycję zaplanowano obok dwóch wzniesionych już budynków przy ul. Śniadeckiego.

Spółka otrzymała dofinansowanie na ten cel ponad 5,5 mln zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.



Natalia Czajkowska-Rzeszut, wiceprezes Stargardzkiego TBS informuje, że trwają przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych. - Przed nami ogłoszenie postępowania przetargowego. Rozpoczęcie prac budowlanych powinno nastąpić jeszcze w tym roku. Pod koniec przyszłego roku kolejnych 16 rodzin będzie mogło zamieszkać - mówi Czajkowska-Rzeszut.



Prawie gotowy jest również budynek przy Śniadeckiego 13, tuż obok planowanej inwestycji. - To budynek z 33 lokalami mieszkalnymi. Prace budowlane powinny zakończyć się w połowie czerwca. Po zakończeniu Śniadeckiego 13, płynnie przejdziemy do realizacji kolejnego budynku na lotnisku - zapewnia Natalia Czajkowska-Rzeszut.



Na mieszkania pod „Trzynastką” miasto otrzymało prawie 8 mln zł z BGK i Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wszystkie nowe lokale przeznaczone są dla rodzin z komunalnej listy oczekujących.