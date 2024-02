Ukradł batony i zaatakował ochroniarza

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uciekał ze skradzionymi batonami i zaatakował ochroniarza - 16-latek odpowie teraz za kradzież rozbójniczą. Do zdarzenia doszło w jednej ze szczecińskich galerii.

Ochroniarz chciał zatrzymać kradnących słodycze chłopców, ale jeden z nich zaczął się szarpać i uderzył go pięściami w brzuch i głowę, wyrwał się i zaczął uciekać. Obecni na terenie galerii policjanci szybko go dogonili. Drugi nieletni - zdołał uciec. Jak się okazało, 16-letni złodziej to obcokrajowiec. Miał przy sobie także inny towar, który ukradł wcześniej w markecie wraz z kolegą. Funkcjonariusze ustalają teraz dane drugiego sprawcy. Obaj odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich za kradzież rozbójniczą.