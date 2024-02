Ludzie sportu Ziemi Pyrzyckiej uhonorowani [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wróciła po ośmiu latach przerwy - za nami pyrzycka gala Hall Of Fame. Podczas uroczystości udekorowano wybitnych i zasłużonych ludzi sportu Ziemi Pyrzyckiej w kategorii zawodnik, działacz i trener.

- Musimy inwestować w sport, w kolejne pokolenia i młode talenty i wierzę,że takie wydarzenia jak to dzisiejsze przyczyniają się do tego - mówi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. - Każda forma promocji sportu jest ważna. Istotne jest, żebyśmy mieli jak najbardziej aktywne społeczeństwo, a tego nie da się zrobić bez liderów, animatorów. Bez takich ludzi, którzy na co dzień tą pasję krzewienia sportu ciągną. Cieszę się więc, że po ośmiu latach jestem dziś na Ziemi Pyrzyckiej i mogę reaktywować tą wspaniałą imprezę.



- To wydarzenie nie jest plebiscytem sportowym - podkreśla Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc. - To wydarzenie ma na celu uhonorowanie osób, które poprzez swoje działania, zaangażowania, sukcesy, zasłużyły sobie na to, żeby o nich pamiętać. Są inspiracją dla młodych ludzi i promują nasze miasto i gminę.



W kategorii działacz nominację otrzymał Kazimierz Kafarski, nieżyjący już wieloletni działacz sportowy w latach 50. z Pyrzyc. W kategorii sportowiec nominacje otrzymał Jakub Markiewicz - siatkarz, a w kategorii trener - Józef Czaboćko.



Gala Hall Of Fame odbyła się w Hali Widowiskowo Sportowej im. Polskich Olimpijczyków przy ulicy Rolnej w Pyrzycach.