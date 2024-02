Uciekli przed wojną i zamieszkali w ośrodku Lasów Państwowych [ZDJĘCIA]

Uciekli przed wojną na Ukrainie, znaleźli schronienie w ośrodku Lasów Państwowych, w którym mieszkają i pracują prawie 2 lata.

Mowa o 14 uchodźcach wojennych mieszkających w Pogorzelicy. Do końca życia nie zapomnimy dnia wybuchu wojny - wspominają Ukrainki.- Ja pamiętam ten dzień bardzo dobrze, rano moja córka zadzwoniła, krzycząc do mnie: "Mamo, jest wojna!". Przyjechałam tutaj z jedną walizką, nic nie miałam... Nazywam się Olena, zaproponowali mi przyjazd do Pogorzelicy. Mieszkam już tutaj dwa lata. - Ja jestem Natalia, pochodzę z Chersonia. Jest cicho, ciepło i nie ma wojny. Są tu za to bardzo mili ludzie. Na początku pracowałam jako pokojowa, teraz jestem kelnerką. Kiedy skończy się wojna, chcę pojechać do rodziny, wrócić do domu...- Jesteśmy dla tych ludzi drugą rodziną - mówi Marzena Salamon, kierownik Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Bażyna w Pogorzelicy: - Mieliśmy panie, które tutaj rodziły, mieliśmy tutaj zatem noworodki. Te piękne emocje są wciąż wśród nas... W szczycie było tutaj 48 osób.Na terenie województwa zachodniopomorskiego mieszka ponad 50 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną w swoim kraju.