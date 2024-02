Druga rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę

Równo dwa lata temu, Rosja najechała na Ukrainę. Kijów miał upaść po maksymalnie dwóch tygodniach...

Plan ataku był niedokładny i Ukraińcom udało się go odeprzeć, czas jednak pozwolił Putinowi naprawić niektóre obszary - mówi Mariusz Sikora z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego.- Była robiona ona bardzo szybko, w krótkim czasie, to były nietrafione decyzje na poziomie strategicznym. To wszystko ewoluuje przez okres 12 miesięcy. Pewną przewagę mieli Ukraińcy, ale to się ciągle zmienia... Wytłumaczmy sobie, że są trzy obszary, pierwszy to jest ta inicjatywa i przewaga strategiczna, ją niestety przez okres dwóch lat zbudowali sobie Rosjanie, ta przewaga dotyczy dwóch zagadnień - budowania siły i zasobów. A te zasoby Rosja posiada... - tłumaczy Sikora.Są jednak obszary, w których to Kijów ma przewagę - zauważa Sikora: - Ukraińcy mają jedną przewagę nad Rosjanami, tzw. adaptacji operacyjnej, czyli szybkiego uczenia się i przygotowywania na warunki wojenne. Oni szybko uczą się nowych technologii, prowadzenia nowych wojen, typu wojna dronów. Ukraińcy mieli w tym przewagę, choć teraz Federacja Rosyjska ich już dogania...Pomimo wojny, administracja państwa musi funkcjonować - podkreśla Skora: - Ukraina jest państwem, które potrzebuje tzw. wsparcia moralnego cały czas, choć widać, że społeczeństwo europejskie jest już zmęczone wojną.. Przede wszystkim potrzebuje jednak wsparcia finansowego, państwo musi funkcjonować również gdy prowadzi wojnę. Nie ukrywajmy, głównym elementem finansowania jest tutaj zbrojenie, które Ukraińcy muszą samodzielnie wykonać (a jest to trudne), zakupić lub otrzymać...Los wojny na Ukrainie może zależeć od wsparcia płynącego z Kongresu Stanów Zjednoczonych. Duże znaczenie w sprawie wojny może mieć wynik listopadowych wyborów prezydenckich - zauważa Sikora: - Strona republikańska wskazuje w swoich wypowiedziach, że najpierw sprawy amerykańskie, kontynentalne, czyli zagrożenia na miejscu, gównie migracyjne... Oni mówią: "najważniejsza jest Ameryka i nasze bezpieczeństwo", to widać w wypowiedziach polityków na portalu X (dawnym Twitterze). Stoi to w kontrze do wielu wypowiedzi polityków europejskich.Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Według Moskwy powodem najazdu była "denazyfikacja" Ukrainy i ochrona mniejszości rosyjskiej w tym kraju.