Kotwica wraca do gry

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Po zimowej przerwie do ligowego grania powrócą piłkarze Kotwicy Kołobrzeg. Lider II ligi podejmie Chojniczankę Chojnice.

13 tygodni trwała dla piłkarzy Kotwicy zimowa przerwa. W tym czasie, w Kołobrzegu doszło do sporych zmian kadrowych. Klub postanowił odstawić na boczny tor najbardziej doświadczonych i najlepiej zarabiających piłkarzy. Kotwica zaliczyła też osiem meczów sparingowych, z których nie przegrała żadnego, a formę szlifowała m.in.



Podczas obozu w Turcji, drużyna prezesa Adama Dzika przyzwyczaiła już jednak do skandali, a kolejny nastąpił już po zagranicznym zgrupowaniu, gdy zespół zastrajkował i odmówił udziału w treningu w związku z zaległościami w wypłatach.



Sobotnie spotkanie nie jest jednak zagrożone, a do Kołobrzegu przyjedzie Chojniczanka Chojnice, czyli piąty zespół w tabeli, mający siedem punktów straty do liderującej Kotwicy. W pierwszym meczu padł remis 1:1, a kibice z Kołobrzegu liczą, że po tym spotkaniu uda się utrzymać pozycję lidera. Pierwszy gwizdek na stadionie im. Sebastiana Karpiniuka już o godz. 12:45.