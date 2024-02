Rozpoczęły się protesty rolnicze w naszym regionie. Zablokowana jest droga krajowa nr 10, między Reczem a Kaliszem Pomorskim.

Maszyny rolnicze blokują skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 151. Utrudnienie potrwa jeszcze około godziny.Między Stargardem a Suchaniem protestujący spowalniają przejazd na przejściu dla pieszych. Pojazdy są przepuszczane co 10 minut.Blokada także na S6 między Koszalinem a Sianowem. Ruch wznawiany jest co 30 minut. Tutaj utrudnienia mogą potrwać do 8 godzin.