"Melodia dobra dla Kuby Znojka". Koncert charytatywny

"Melodia dobra dla Kuby Znojka" - to hasło koncertu charytatywnego, który odbędzie się dziś w Szczecinie.

W wigilię 2020 roku, na jednej ze stacji benzynowych Kuba próbował odebrać kluczyki pijanemu kierowcy. Ten go potrącił, omal nie pozbawiając życia. Od tego czasu Jakub walczy o powrót do zdrowia. "Walczy i zwycięża" - mówi Iwona Znojek, jego mama.- Kuba zaczął mówić i jeść samodzielnie. Chodzi już z balkonikiem. On musi sobie to wszystko na nowo przypomnieć, nauczyć się tego. Są ogromne postępy, a lekarze nie dawali nam żadnej nadziei - mówi mama Jakuba.Rehabilitacja Jakuba jest kosztowna - wynosi 550 złotych dziennie. Ale przynosi niezwykłe efekty. "Kuba jest bohaterem" - mówi Wiktoria Rybacka z zespołu WNIM, jedna z organizatorek koncertu charytatywnego.- Nam się wydaje, że to jest takie nic, że można się przejść po pokoju... A dla Kuby to jednak ogromny wysiłek. Kiedy zobaczyłam jego postępy na własne oczy, to powiedziałam: "zrobię wszystko co w mojej mocy, bo ta rehabilitacja przynosi realne skutki" - podkreśla Rybacka.Rodzina i przyjaciele Kuby zapraszają na koncert, z którego dochód zostanie przeznaczony na jego leczenie: - Będzie okazja na miejscu do zbiórki pieniędzy na Kubę oraz do wylicytowania różnych voucherów, które są już przygotowane. Nie pamiętamy o tym codziennie, żeby wpłacić jakieś pieniądze, a tutaj mamy przy okazji możliwość posłuchania dobrej muzyki chrześcijańskiej i pomoc dla Kuby.Koncert odbędzie się dziś w szczecińskim klubie Nowa Dekadencja (koło Posejdona). Wystąpią zespoły WNiM i Number 1. Licytacje i koncert poprowadzi znana aktorka Anna Samusionek. Początek - godzina 19:00.