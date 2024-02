Bił żonę i dzieci, a drzwi wyważał siekierą... Jest akt oskarżenia

Fot. pixabay.com / Annabel_P (CC0 domena publiczna)

Znęcał się nad rodziną, do tego siekierą uszkodził drzwi swoich rodziców i sąsiadów - za swoje czyny odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Mężczyzna, z jednej z miejscowości położonej w gminie Karnice, przez osiem miesięcy ubiegłego roku uprzykrzał życie swoim najbliższym. Po alkoholu wszczynał awantury, wyzywał, groził, bił swoją żonę i dzieci. Do tego, jak ustalono, szukając partnerki, która wraz z dziećmi schroniła się u rodziców podejrzanego, wdarł się do ich mieszkania i nie chciał go opuścić. Wcześniej siekierą uszkodził drzwi wejściowe ich mieszkania oraz drzwi należące do sąsiadów.



Sprawca został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wcześniej był wielokrotnie karany. Teraz za zarzucone czyny grozi mu 8 lat pozbawienia wolności, a za zniszczenie mienia - do lat 5.