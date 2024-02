Papież Franciszek przyjął rezygnację abp. Andrzeja Dzięgi

Arcybiskup Andrzej Dzięga przechodzi na emeryturę. Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego. To komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, który został opublikowany w południe w sobotę.

Papież mianował administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante w osobie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa Zielińskiego.Biskup Zbigniew Zieliński ma 59 lat. Pochodzi z Gdańska. Od prawie 9 lat jest biskupem. Sakrę przyjął w katedrze oliwskiej. Był biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Z kolei ingres bp. Zbigniewa Zielińskiego do katedry koszalińskiej odbył się 4 marca 2023 roku.W komunikacie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej czytamy, że "Administrator apostolski sede vacante (stolicy wakującej) mianowany jest przez Stolicę Apostolską, a jego urząd jest tymczasowy. Bp Zbigniew Zieliński nadal jest biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sprawuje władzę w imieniu papieża i zapewnia zwyczajne zarządzanie diecezją do czasu wyłonienia tam nowego biskupa diecezjalnego. Procedura wyłonienia nowego biskupa diecezjalnego rozpoczyna się wraz ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego".Abp Andrzej Dzięga skończył 71 lat. Był metropolitą szczecińsko-kamieńskim od prawie 15 lat. Uroczysty ingres do katedry pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie nastąpił 4 kwietnia 2009 roku.Bp Andrzej Dzięga był wcześniej ordynariuszem diecezji sandomierskiej. Urodził się w Radzyniu Podlaskim. Jest profesorem prawa kanonicznego. Od 1996 roku pełnił funkcję prodziekana, a później dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Jest specjalistą z dziedziny prawa rodzinnego.