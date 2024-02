Podróż w czasie. Plener "Migawki" w ZUW [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Oryginalne wnętrza, efektowne stroje i spotkanie ludzi z pasją - tak było w sobotę w trakcie 158. już Pleneru "Migawki".

Amatorzy fotografii niezależnie od posiadanego sprzętu i umiejętności spotkali się w samo południe w murach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.



- Przede wszystkim mamy ustawione plany studyjne, więc praca ze światłem, "ogarnięcie" tego, co jest najważniejsze w fotografii, czyli właśnie samego światła - podkreślił jeden z uczestników pleneru.

- Mamy tu światło dzienne, jest południe, ale również doświetlacie światłem sztucznym... - zauważył reporter Radia Szczecin.

- Jest przygotowana lampa z dużą parasolką odbijającą, którą dodatkowo możemy sobie ustawić przy modelu - objaśnił.



- Jest to strój w kształcie stylizacji retro lat dwudziestych. - To są stroje stylizowane na Bretanię, Francja XIII-XIV wiek, to byłoby realistycznym tego odpowiednikiem - wyjaśniali fotografowani modele.



"Migawka" to fotograficzny plener od wielu lat organizowany przez Radio Szczecin i pasjonata fotografii Andrzeja Kutysa.