Rocznica napaści Rosji na Ukrainę. Uroczystości w Stargardzie

Do udziału w nabożeństwie żałobnym i modlitwie o zakończenie wojny zaprasza Koło Związku Ukraińców razem z parafią greckokatolicką w Stargardzie.

Miejscem uroczystości w drugą rocznicę agresji Rosji na Ukrainę będzie świątynia przy ulicy Młyńskiej, która w pierwszych miesiącach wojny pełniła rolę centrum pomocy i zbiórki darów dla przybywających do miasta uchodźców. W modlitewnym spotkaniu wezmą udział wspólnoty kościelne wszystkich wyznań.Ks. Rusłan Marciszak proboszcz greckokatolickiej parafii przyznaje, że to wyjątkowo trudna rocznica dla jego wspólnoty.- Nikt z nas nie chciał wierzyć, że będzie to trwało tak długo, ale teraz - obserwując wydarzenia na froncie - zdaję sobie sprawę, że to nie będzie krótki czas. Ci, co akurat znaleźli miejsce w Stargardzie też tu przyjdą oczekując na zakończenie wojny - zapowiedział.Przede wszystkim w tej intencji modlić się będą razem duchowni ze stargardzkich wspólnot i parafii.- O godz. 16.30 zaczynamy wspólną modlitwą, później recital poezji, następnie przejdziemy przed krzyż, gdzie odprawimy krótkie, żałobne nabożeństwo za wszystkich, którzy zginęli w tej nieludzkiej wojnie - dodał.Od chwili wybuchu wojny w samym mieście i powiecie schronienie znalazło blisko tysiąc uchodźców.