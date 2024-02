Tchnienie wiosny. I od razu tłumy na Jasnych Błoniach... [ZDJĘCIA]

Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin] Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin] Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin] Fot. Anna Łukaszek [Radio Szczecin]

Jedni spacerują, inni jeżdżą na rowerze a niektórzy fotografują krokusy - tłumy na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Ale trudno się dziwić - to bardzo ciepły dzień i pierwszy tak słoneczny w tym roku. Do 10 stopni w regionie.



- Szukamy wiosny, już blisko... - Spacerujemy, ale jeszcze dziś miałam iść na rolki. - Pogoda idealna na rower, choć mogło być nieco cieplej. - Jesteśmy ze Stargardu, chcemy wykorzystać chwile pięknej pogody. - Piękne krokusy, przyszliśmy z żona pooglądać, takie nasycone fioletem, przepiękne. Serce cieszą. - Zachęcam wszystkich do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu - mówili reporterce Radia Szczecin spacerujący po Jasnych Błoniach.



W niedzielę nieco mniej słońca, ale również do 10 stopni w skali Celsjusza.