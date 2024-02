Zapowiadane rozszerzenie protestu

Rozszerzenie protestu zapowiadają rolnicy, którzy od kilku tygodni blokują trasy Pomorza Zachodniego.

- Od poniedziałku - jeżeli chodzi o S3, Węzeł Myślibórz - wjeżdżamy o godz. 14 i zostajemy na 24 godziny na dobę, do skutku. Mamy zgłoszony protest do 20 marca z możliwością przedłużenia. Natomiast, żeby zmniejszać i przychylić się do głosu kierowców, szczególnie lokalnych, to będziemy zawieszać protesty na punktach dodatkowych, które powstały 20 lutego - zapowiedział w sobotę rzecznik protestujących, Roman Waszczyk.Punkty dodatkowe, które w poniedziałek mają zostać odblokowane, to między innymi blokady w miejscowościach Pyrzyce, Trzcińsko-Zdrój i Widuchowa.