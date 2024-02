Zagrali dla Jakuba Znojka [ZDJĘCIA]

Szczytny cel i dobra muzyka - w sobotę w centrum kultury Nowa Dekadencja w Szczecinie odbył się koncert charytatywny dla Jakuba Znojka.

Szczecinianin w grudniu 2020 roku próbował odebrać kluczyki pijanemu kierowcy, który brutalnie go potrącił. Rodzice Kuby zbierają pieniądze na jego leczenie.- Myślę, że warto pomagać, ten chłopak zrobił dobrą rzecz, a spotkało go coś strasznego. Trzeba mu pomóc... - To jest ważne, aby mógł chodzić i normlanie żyć. Musi wiedzieć, że doceniamy jego bohaterski czyn... Młody dzieciak, a stanął w obronie innych. - Zbieramy dla syna na rehabilitację dalszą. Nie ważne ile zbierzemy ostatecznie, ważne, że ludzie chcą nam pomóc - mówili uczestnicy i ojciec Jakuba.Współorganizatorem koncertu była Chrześcijańska Służba Charytatywna. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na leczenie Kuby.