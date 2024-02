Salmonella w szkole w Benicach

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

W szkole w Benicach, w powiecie kamieńskim, od jutra zajęcia będą się tam odbywały on-line.

Jak informuje portal kamienskie.info, do zatrucia doszło prawdopodobnie 19 lutego. To wtedy, wieczorem, pierwsze osoby zaczęły skarżyć się na złe samopoczucie. Następnego dnia w szkole pojawił się Sanepid. Zaczęły zgłaszać się też kolejne osoby z objawami zatrucia - kilka trafiło do szpitala.



Sanepid potwierdził, że jest to ognisko Salmonelli i wszyscy uczniowie muszą poddać się badaniu na obecność bakterii. Zebrano próbki i trwa postępowanie wyjaśniające.