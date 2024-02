Rolnicy nie odpuszczają. Blokada S3 z cyklicznej zamieni się w ciągłą

Rozszerzenie protestu zapowiadają od jutra rolnicy, którzy blokują trasy Pomorza Zachodniego.

Chodzi o drogę szybkiego ruchu S3. Już w poniedziałek od godziny 14:00 protest cykliczny zamieni się w blokadę o charakterze ciągłym. Obejmie ona odcinek od węzła Pyrzyce do węzła Gorzów Wielkopolski.Również od poniedziałku rolnicy prawdopodobnie zawieszą część zachodniopomorskich blokad - poinformował rzecznik protestujących Roman Waszczyk: - To będzie węzeł S3 Pyrzyce, także protest w Pyrzycach, w Widuchowej, Trzcińsku-Zdroju i prawdopodobnie też w Warnicach... Te mniejsze protesty zawsze są w gestii rolników, którzy je organizują. Jednak wielu ich przedstawicieli też przychyliło się do tej prośby i zawiesi te protesty od poniedziałku.Zmiany w formie rolniczych protestów obejmą także autostradę A2 oraz drogę szybkiego ruchu S3. Chodzi o węzeł Jordanowo, na którym dziś od godziny 13:00 nie będzie możliwości jazdy w kierunku granicy z Niemcami.