Pedofilia w Kościele i rezygnacja abp. Dzięgi. "Ksiądz to obywatel innej kategorii?"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rezygnacja Andrzeja Dzięgi ze stanowiska arcybiskupa archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sprowokowała dyskusję na temat ukrywania pedofilii w środowisku kościelnym.

Wobec abp. Dzięgi toczyły się dwa procesy kanoniczne w sprawie ukrywania pedofilii. O oskarżeniach wobec kościoła rozmawiali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.



Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do Spraw Kobiet, uważa, że rezygnacja Dzięgi jest zmianą w dobrą stronę.



- Czy to jest sensacja? Dla mnie o tyle, że długo czekaliśmy, wręcz za długo... Mam nadzieję, że więcej nie będziemy zajmować się problemami Kościoła, tylko on się zajmie nimi sam - podkreśla Czałczyńska.



Zbigniew Bogucki, poseł PiS wskazuje, że pedofilia powinna być surowo karana bez względu na środowisko, w którym do niej dochodzi.



- Wszelkie przejawy pedofilii należy wypalać gorącym żelazem, czy to dotyczy duchownych, czy polityków, celebrytów lub aktorów... Kogokolwiek, zero tolerancji dla pedofilii - zapewnia Bogucki.



Agnieszka Malinowska-Wasiluk, przedstawicielka Polski 2050 zwraca uwagę na zbyt małą karalność pedofilii w środowiskach kościelnych.



- Jeżeli można skazać cywilnego pedofila za te czyny, to dlaczego tak ciężko skazywać księży, czy oni są jakimiś obywatelami innej kategorii? - pyta Malinowska-Wasiluk.



Administratorem apostolskim archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej papież mianował Zbigniewa Zielińskiego, biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego.