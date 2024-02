Wiosna coraz bliżej! Festiwal roślin w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Palmy, paprocie, czy klasyczne, wiosenne żonkile - to wszystko można dostać w Świnoujściu, gdzie trwa Festiwal Roślin.

Setki odmian i gatunków do Uznam Areny, gdzie odbywa się roślinna impreza, przyciągnęła tłumy.



- Mamy limonkę, babcia sobie coś ciekawego wybrała w muszelce... Na pewno to nie koniec zakupów. - Jest w czym wybierać. Szukam nie za dużej palmy. Mąż musi się zgodzić, jest od noszenia i płacenia - opowiadają uczestniczki festiwalu.



- Mamy tutaj kilka tysięcy gatunków. Znajdziemy sukulenty, filodendrony, przeróżne paprocie. Rośliny duże i małe. Ludzie wychodzą stąd z zielonymi koszykami, żeby zazielenić swoje przestrzenie - pani Elżbieta, doradczyni ds. roślin.



Festiwal rozpoczął się w sobotę, trwa do dziś, do godziny 18:00, przy ul. Grodzkiej 5.