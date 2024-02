"Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty" [WIDEO, ZDJĘCIA]

"To pierwszy dzień wiosny" - mówią mieszkańcy Szczecina, mimo że do tego oficjalnego jeszcze niespełna miesiąc.

***

Na termometrach 12 stopni Celsjusza, więc szczecinianie korzystają z pogody. Na Jasnych Błoniach jedni grzeją się w słońcu, inni wybierają aktywne spędzanie niedzieli.- To pierwszy dzień wiosny. No prawie... Uczymy dzisiaj syna jazdy na rowerze. W końcu słońce i nie ma już tego deszczowego Szczecina. Także to świetna okazja, aby spotkać się z przyjaciółmi i rodziną. - Nasze dziecko umie jeździć, więc jesteśmy tu w roli motywatora. Mamy też piłkę, frisbee. Dzisiaj wyjątkowo, jesteśmy rowerami, ale na co dzień jesteśmy tu całą grupą i robimy sobie piknik. Uwielbiamy to miejsce... - Niedzielny spacer z pieskami całą rodzinką. Frekwencja na Błoniach jest dzisiaj spora, polecam każdemu korzystanie z dobrodziejstw naszych szczecińskich parków... - opowiadają spacerowicze.Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca, astronomiczna dzień wcześniej.Tegoroczny luty ma szanse być najcieplejszym lutym w historii pomiarów w Polsce. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej o godz. 12 na południu kraju było 14 stopni. Taką temperaturę zmierzono w Tarnowie.Najzimniej było na Helu: 6,5 stopnia.Ostatni tak ciepły luty był w 2020 roku, wcześniej w 2002 i w 1990. Najbliższe dni będą tak ciepłe, że obserwować będziemy termiczną wiosnę - zapowiada IMGW.W Szczecinie teraz 10 stopni, w Świnoujściu 11.