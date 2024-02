Bazar Smakoszy zachęca do spróbowania szczecińskich specjałów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ciasta, kosmetyki, biżuteria czy nalewki - a wszystko to zrobione w Szczecinie. Bazar Smakoszy w Off Marinie zaprasza na zakupy.

To specjalna edycja, w której mieszkańcy mogą nabyć lokalne produkty. Największą popularnością cieszą się słodkie wypieki.- Beza malinowa i lawendowa - nietypowa. Warto przyjechać i to zobaczyć... - Kosztowałyśmy kawy i słodkości. Koleżanka kupiła sobie książkę. Jest tutaj mnóstwo osób, ja myślę, że to jest świetna inicjatywa, jest dużo ciekawych rzeczy do pokazania. Warto promować szczecińskie marki, dzieła i krajobrazy - mówią uczestnicy.Oprócz smakołyków można kupić kosmetyki bądź świeczki o nietypowych zapachach na przykład paprykarza.- Świeca pachnąca pomidorami i przyprawami. Mamy też opracowaną nowość absolutną z Tomkiem Pankiem - satyrykiem... - Szczeciński frytburger, tutaj sytopasty, czyli wegetariańskie lub wegańskie pasty, które u siebie serwuję. Można zjeść dzisiaj kanapkę z pieczonymi batatami, karmelizowaną cebulką i jabłkami - opowiadali wystawcy.Bazar Smakoszy przy ul. Chmielewskiego potrwa jeszcze godzinę.