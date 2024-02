Stargard. Bieg po zwycięstwo dla Hani [ZDJĘCIA]

"Bieg po zwycięstwo dla Hani" wystartował w niedzielę w stargardzkim Parku Chrobrego. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] "Bieg po zwycięstwo dla Hani" wystartował w niedzielę w stargardzkim Parku Chrobrego. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] "Bieg po zwycięstwo dla Hani" wystartował w niedzielę w stargardzkim Parku Chrobrego. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] "Bieg po zwycięstwo dla Hani" wystartował w niedzielę w stargardzkim Parku Chrobrego. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

"Bieg po zwycięstwo dla Hani" wystartował w niedzielę w stargardzkim Parku Chrobrego.

To spontaniczna akcja osób i stowarzyszeń, które zaangażowały się w zbiórkę pieniędzy na sfinansowanie operacji nowotworu siatkówczaka obu oczu dziewczynki. Koszt operacji w jednym z amerykańskich szpitali wyniósł blisko 1 mln 700 tys. zł.



Potrzebną kwotę uzbierano w niespełna miesiąc dzięki organizacji imprez, pokazów oraz koncertów - na dużą i mniejszą skalę.



Do niedzielnego biegu stawiło się wielu chętnych, razem z Moniką Szotowicz.



- Przerzucając się z roweru na bieg dałam sobie radę. To jest wspaniałe, że tak wiele osób otworzyło serca i wsparło tak wiele organizacji - powiedziała.



Tym bardziej, że po bolesnej operacji za oceanem czeka dziewczynkę długotrwałe leczenie. Organizujący bieg Piotr Wojtkiewicz zachęca więc do dalszego wsparcia.



- "Bieg po zwycięstwo dla Hani" jest wyłącznie hasłem. Można chodzić, można stać, można biegać... Tak, żeby pomóc Hani i pokazać, że jesteśmy razem z nią - podkreślił.



Mariusz Malec, który włączył się w akcję pomocy dla Hani jest pod wrażeniem postawy mieszkańców.



- Akcja spowodowała zryw solidarności, zryw pomocy. Trzeba ludzi do tego namawiać również w przyszłości - zaapelował.



Organizatorzy finansowej zbiórki liczą na każdy grosz, który umożliwi dalsze leczenie dziecka.