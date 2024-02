O. Dostatni o okolicznościach odejścia arcybiskupa Dzięgi

W ubiegłym roku 44 wiernych z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej napisało do biskupów list, w którym domagali się ustąpienia Dzięgi. Fot. pixabay.com / pixel2013 (CC0 domena publiczna)

Jest mi bardzo przykro, że mój Kościół po raz kolejny mnie rozczarowuje - tak ojciec Tomasz Dostatni komentuje okoliczności odejścia Andrzeja Dzięgi ze stanowiska arcybiskupa archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

- Pomyślałem sobie "ciszej nad tą całą sprawą", ona jest oczywista. Ale kiedy w nocy przeczytałem list arcybiskupa do księży, to wstrząsnęło mną oburzenie dlatego, że ten list jest głęboko nieprawdziwy, kłamliwy - ocenił o. Dostatni.



Nosowski napisał w niedzielę: "Ale zaraz pojawia się - i u mnie, i u wielu innych osób - niezwykle gorzka, wręcz przerażająca świadomość, że przecież odchodzi on w najgorszy możliwy kościelny sposób: bez prawdy, bez określenia winy, bez wskazania odpowiedzialności, bez kary, bez przejrzystości, bez uczciwości, bez jakiejkolwiek informacji o efektach postępowań kanonicznych prowadzonych przeciwko niemu.





A bez tych cech kościelna rozliczalność staje się farsą i karykaturą samej siebie.

- Po prostu jest mi bardzo smutno, że mój Kościół zarówno w postawie arcybiskupa Dzięgi, ale też w postawie Watykanu kolejny raz mnie rozczarowuje i tak naprawdę wiem, że bardzo wielu ludzi wypycha z Kościoła ten typ mentalności określonej już przez Zbyszka Nosowskiego "mentalnością Dzięgi" - dodał.



Abp Dzięga został oskarżony o zaniedbania związane z ukrywaniem pedofilii wśród księży. Toczyły się wobec niego dwa procesy kanoniczne.





Szczeciński dominikanin mówił, że nie chciał początkowo komentować tej sytuacji.W liście do kapłanów - były już - abp Dzięga tłumaczył swoje odejście stanem zdrowia.O. Dostatni przytoczył też fragment tekstu Zbigniewa Nosowskiego stwierdzając, że podpisuje się pod słowami redaktora naczelnego "Więzi".".Ojciec Dostatni mówił też, że ma nadzieję na zmianę i na to, że nowy metropolita szczecińsko-kamieński podejmie wyzwanie duszpasterskie w regionie, w którym 75 proc. osób nie utożsamia się z Kościołem katolickim.Nuncjatura Apostolska poinformowała w sobotę, że papież Franciszek przyjął rezygnację abpa Dzięgi. Papież mianował administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante w osobie biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa Zielińskiego. To urząd tymczasowy.