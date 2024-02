Barwy kampanii. Kandydaci Nowej Lewicy [ZDJĘCIA]

Zachodniopomorska Nowa Lewica przedstawiła kandydatów w wyborach samorządowych. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Zachodniopomorska Nowa Lewica przedstawiła kandydatów w wyborach samorządowych. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Zachodniopomorska Nowa Lewica przedstawiła kandydatów w wyborach samorządowych. Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Bogdan Jaroszewicz już oficjalnie kandydatem na prezydenta Szczecina - były zastępca prezydenta Piotra Krzystka będzie konkurował ze swoim byłym przełożonym i z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniewem Boguckim.

Zachodniopomorska Nowa Lewica przedstawiła kandydatów w wyborach samorządowych. Kandydat na prezydenta przyznał, że jego wiceprezydentura przygotowała go do wyścigu o fotel prezydenta miasta.



- Przez ten czteroletni okres pokazała mi całą kuchnię, jak funkcjonuje miasto Szczecin i myślę, że jest to doświadczenie, które w pełni wykorzystam nie tylko w kampanii, ale jeśli mieszkańcy postawia na mnie, to będę realizował wszystkie założenia w mieście, żeby zachować stabilizację i rozwój - zapowiedział.



W miejscowościach, w których Lewica nie wystawiła swoich kandydatów, udziela poparcia innym osobom. Takie rekomendacje otrzymali choćby ubiegający się o reelekcję prezydenci: Stargardu - Rafał Zając i Kołobrzegu - Anna Mieczkowska.



- Samodzielnie startujemy w tych wyborach, oczywiście z naszymi koalicjantami, z innymi partiami i stowarzyszeniami lewicowymi. Idziemy ofensywnie; chcemy powalczyć o kilkunastoprocentowy wynik w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Idziemy z konkretną ofensywą programową - przekonywał Dawid Krystek, przewodniczący Nowej Lewicy w Szczecinie.



Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Druga tura zaplanowana jest na 21 kwietnia.