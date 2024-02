Rolnicy zapowiadają rozszerzenie protestu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zachodniopomorscy rolnicy zapowiadają od poniedziałku rozszerzenie dotychczas trwającego protestu.

Od godziny 14.00 zamierzają non stop blokować drogę szybkiego ruchu S3. Chodzi o odcinek od węzła Pyrzyce do węzła Gorzów Wielkopolski. Blokada ma potrwać nieprzerwanie aż do 20 marca.



Również od poniedziałku rolnicy prawdopodobnie zawieszą część zachodniopomorskich blokad. Chodzi o protesty odbywające się w miejscowościach Pyrzyce, Trzcińsko-Zdrój oraz Widuchowa.