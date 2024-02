Otwarcie za prawie miesiąc, ale już można podziwiać widoki

Można już wejść na wieżę widokową w Wolinie. Burmistrz tego miasta Ewa Grzybowska poinformowała na swoim Facebooku, że 30-metrowa konstrukcja jest dostępna dla zwiedzających od 8 do 17.

W ramach inwestycji wyremontowano też amfiteatr letni, powstały oświetlone ścieżki, ławki, plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń.Grzybowska zapowiedziała, że oficjalnemu otwarciu wieży 23 marca ma towarzyszyć wiele atrakcji. W ramach inwestycji wyremontowano też amfiteatr letni, powstały oświetlone ścieżki, ławki, plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń. Koszt całości to ponad 5 milionów złotych, większość dofinansowania pochodzi ze środków unijnych.