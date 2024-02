Ekonomistka: pieniądze z KPO będą kołem zamachowym dla gospodarki

To będzie potężny impuls dla polskiej gospodarki. Tak o środkach z Krajowego Funduszy Odbudowy i Funduszu Spójności mówi szczecińska ekonomistka.

Komisja Europejska zdecydowała o odblokowaniu dla Polski łącznie 137 miliardów euro.Te pieniądze mogą stać się kołem zamachowym dla polskiej gospodarki, ale też dla poszczególnych samorządów, które teraz mogą planować więcej inwestycji - mówiła w "Rozmowach pod krawatem" prof. Aneta Zelek.- To będzie potężny zastrzyk, który pozwoli w Polsce uruchomić procesy inwestycyjne. Choć samorządowcy w pewnym momencie stracili już wiarę w to, że w ogóle uda się uruchomić KPO w Polsce. Z tego co wiem, na przykład w budżecie miasta Szczecin nie uwzględniono w ogóle tej puli środków. Będą teraz czynione korekty, ale to będą pozytywne korekty - mówi Zelek.Zelek dodała, że przed Polską jednak kolejna runda negocjacji, aby wydłużyć termin na wydanie środków z KPO. W tej chwili mamy na to dwa lata, a to za mało, aby zrealizować duże inwestycje.