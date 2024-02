W Paryżu o wsparciu dla Ukrainy

Paryż. Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Francja organizuje w Paryżu konferencję przywódców w sprawie wsparcia Ukrainy. W wieczornym spotkaniu, zainicjowanym przez prezydenta Emmanuela Macrona, weźmie udział około 20 przywódców.

Wśród nich prezydent Andrzej Duda oraz prezydenci lub premierzy Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Finlandii czy Rumunii. W sposób zdalny głos zabierze również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



"Wynik tej wojny będzie decydujący dla europejskich interesów, wartości i bezpieczeństwa" - czytamy na stronie Pałacu Elizejskiego. Pilnie zwołane spotkanie ma służyć omówieniu sposobów zacieśnienia współpracy sojuszników wspierających Ukrainę.



- Prezydent Macron zaprosił do Paryża w trybie ad hoc szereg europejskich przywódców po to, by porozmawiać na temat nowych propozycji rozwiązań i pomocy dla Ukrainy - zapowiedział w Polsat News prezydent Andrzej Duda.



Obecność prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa i premiera Holandii Marka Ruttego może również świadczyć o drugim temacie rozmów, czyli negocjacjach w sprawie wyboru nowego sekretarza generalnego NATO.



W ubiegłym tygodniu pojawiły się medialne doniesienia o silnym poparciu USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji dla kandydatury premiera Holandii Marka Ruttego. Tymczasem według mediów rumuńskich, Bukareszt poinformował swoich sojuszników, że chce zaproponować kandydaturę prezydenta Klausa Iohannisa na szefa Sojuszu.