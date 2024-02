Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic

Rozpoczyna się Europejski Tydzień Wiedzy o Półpaścu. Ta choroba zakaźna może być bardzo bolesna, ale od niedawna w Polsce dostępna jest szczepionka przeciw niej.

Półpasiec rozwija się wyłącznie u osób, które przebyły pierwotne zakażenie, najczęściej ospę wietrzną - tłumaczy specjalistka chorób zakaźnych dr Grażyna Cholewińska. - Pojawia się dość podstępnie, mniej więcej na pięć dni przed ujawnieniem się na skórze wykwitów. Pojawiają się ogólne objawy infekcyjne, jak osłabienie, ból głowy, stan podgorączkowy.



Po pewnym czasie pojawia się mrowienie, drętwienie, swędzenie albo ból. Dopiero po kilku dniach pokazują się pęcherzyki z płynem surowiczym - to one zawierają materiał zakaźny.



- Powikłaniem tej choroby może być długotrwały ból - to tak zwana neuralgia popółpaścowa - mówi doktor Cholewińska. - Może powodować zapalenie opon mózgowych i mózgu, może powodować zapalenie płuc. Może powodować głuchotę, uszkodzenie nerwu słuchowego, albo nerwu wzrokowego.



Szczególnie narażone na powikłania są osoby po 50. roku życia. Szczepionka na półpasiec jest od niedawna dostępna w Polsce. Osoby po 65. roku życia o zwiększonym ryzyku zachorowania mogą skorzystać z jej częściowej refundacji.