137 mld euro dla Polski to jeden z głównych tematów poniedziałkowych "Rozmów pod krawatem". Gościem była ekonomistka prof. Aneta Zelek.

Miliardy euro mają być przeznaczone na inwestycje. Jak podkreślała prof. Zelek, samorządowcy już stracili nadzieję na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i np. w budżecie Szczecina nie uwzględniono tych środków z obaw, że się nie pojawią, a to oznaczać będzie konieczność korekty budżetu - pozytywną oczywiście.Minęły dwa lata od zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Ekonomistka przekonywała, że Polaków i Polski nie stać na niepomaganie Ukrainie. - I tu Polska, polski biznes, polski rząd i Polacy mamy do odegrania olbrzymią rolę. My możemy w tym partycypować i jednocześnie na tym zarabiać. Zatem dzisiejsza postawa definiuje to, czy będziemy potem przy stole przy odbudowie Ukrainy - powiedziała prof. Zelek.Tematem rozmowy były też stocznie oraz portfele Polaków. Prof. Aneta Zelek wyliczyła, że o ile teraz inflacja jest niższa, to wynika to tylko z tego, że liczona jest rok do roku, a de facto od 2021 roku ceny wielu produktów wzrosły już 50 procent.We wtorek gościem "Rozmów pod krawatem" będzie wójt gminy Dobra, Teresa Dera.