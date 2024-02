Masowe zatrucie pokarmowe w szkole. Ponad 60 osób chorych

Fot. pixabay.com / Hans (domena publiczna)

Salmonella w szkolnej kuchni - 61 osób jest chorych. Do zatrucia doszło w ubiegłym tygodniu w jednej ze szkół w Benicach w powiecie kamieńskim.

Zaniepokojony bólem brzucha swojego dziecka rodzic zgłosił sprawę do sanepidu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim wszczął dochodzenie epidemiologiczne.



Przeprowadzono kontrolę i pobrano m.in. próbki żywności oraz wymazy od personelu kuchennego - mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



- Z pobranego materiału do badań wyhodowano bakterie salmonelli. Produktem, w którym wyhodowano salmonelle, był makaron carbonara. Została również wyhodowana z wymazów od personelu kuchennego. Na ten moment ustalono, że jest 61 osób chorych i są to zarówno uczniowie, jak i osoby z personelu i ich rodziny - mówi Kapłan.



Zajęcia w szkole od poniedziałku obywają się online.



W związku z prowadzonym dochodzeniem, Sanepid w Kamieniu Pomorskim wydał dwie decyzję odsuwające personel kuchenny od pracy, a także decyzję zaprzestania działalności bloku żywienia i przeprowadzenia skutecznych zabiegów dezynfekcyjnych.