Minister Motyka: programy "Mój Prąd" i "Czyste Powietrze" będą kontynuowane [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Mój Prąd" i "Czyste Powietrze" - te i inne programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będą nadal realizowane przez obecny rząd - zapowiedział wiceminister klimatu Miłosz Motyka.

Polityk wziął w poniedziałek udział w posiedzeniu Gospodarki Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie.



- Dzięki środkom z Krajowego Programu Odbudowy, które niebawem do Polski trafią, dzięki środkom z Programu FEnIKS będziemy te środki przeznaczali na transformację energetyczną, czyli na Program Czyste Powietrze, na Program Energia dla Wsi, i właśnie w ramach tego programu zwiększamy finansowanie o 2 miliardy złotych, na tworzenie klastrów energii - zapowiedział.



Minister dodał, że dzięki inwestowaniu w odnawialne źródła energii powstają nowe miejsca pracy. W ten sposób dbamy także o nasze zdrowie.



- Jeśli mówimy o inwestycji w energetykę i w odnawialne źródła energii, to namacalnie widać to w Szczecinie i okolicach, że mówimy o inwestycji w nowe miejsca pracy. Ale docelowo mówimy o inwestycji w nasze zdrowie, czyli coś, co jest absolutnie najcenniejsze, a o czym, niestety, nasi poprzednicy często zapominali - powiedział.



Polityk poruszył także kwestię programu budowy morskich farm wiatrowych. Zaznaczył, że mogą one stać się istotnym elementem polskiej energetyki.