Ścieżka rowerowa Międzyzdroje-Wisełka w NSA

Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się sprawą budowy ścieżki rowerowej Wisełka-Międzyzdroje.

Inwestycja ma powstać na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Nie zgadza się na to stowarzyszenie "Pracownia na rzecz wszystkich istot" z okolic Żywca na południu Polski.Zgodę na rozpoczęcie prac wydało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Stowarzyszenie zaskarżyło tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale sprawę przegrało - teraz złożyło na tę decyzje skargę kasacyjną do NSA.Mimo tego występujemy o wydanie tzw. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - mówił w audycji "Czas Reakcji" dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie, Michał Żuber.- To nie wstrzymuje prac, które prowadzimy i mamy nadzieję, że w kwietniu będziemy mogli złożyć wniosek o ZRID dla tej inwestycji - powiedział.Ta ścieżka jest bardzo potrzebna, łączy dwie turystyczne, nadmorskie miejscowości - dodał dyr. Żuber.- Według stowarzyszenia najlepszym rozwiązaniem dla środowiska jest nie robienie tej ścieżki rowerowej, co jest absurdem. Wariant tej drogi rowerowej - my, jako zarząd - uzgadniamy z Wolińskim Parkiem i z ministerstwem. Wszyscy chcą tej ścieżki i chcą jej tak, by nie niszczyć środowiska - dodał.Zaprosiliśmy do rozmowy przedstawiciela stowarzyszenia - czekamy na odpowiedź.