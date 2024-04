Akcja #WłączEmpatię [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Odczuli hejt na własnej skórze i mieli odwagę, by powiedzieć: stop! - mowa o najmłodszych mieszkańcach naszego województwa, którzy biorą udział w rozpoczętej kampanii przeciwko przemocy w sieci - #WłączEmpatię.

Ta narodziła się w czasie ogólnopolskiego projektu Cyfrolatki 2.0. Zorganizowało go Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Młodzież w formie wideo pokazuje, że nie chce hejtu w sieci.



Wśród uczestników znaleźli się także podopieczni Alicji Nowak-Jaruszewskiej - kierowniczki Placówki Wsparcia Dziennego w Policach, która nie ukrywała swojej dumy z ich postawy.



- Przełamali własne lęki, przede wszystkim przełamali strach przed wystąpieniem, strach wiążący się z tym, że: "jesteśmy gorsi". Nie! Są najcudowniejsi na świecie - podkreśliła.



W akcji bierze udział młodzież, która była świadkiem hejtu lub jego obiektem.



- U mnie w klasie dręczyli jednego chłopaka, bo był bardziej - pod względem wizualnym - dojrzały od innych. Naśmiewali się z niego i postanowiłem wziąć udział w tym filmie, żeby pokazać innym - zwłaszcza moim kolegom - jak on się czuje.

- Spotkałeś się z hejtem? - dopytywał reporter Radia Szczecin.

- W szkole, w młodszych klasach byłem hejtowany za to, gdzie mieszkam, jak się ubieram... Potem nie było już takich akcji...

- Co byś chciał powiedzieć osobom, które hejtują?

- Nie hejtuj, bo odbije się to na tobie. Po co robić przykrość drugiej osobie?!

- Jesteś już szczęśliwszym chłopakiem?

- Tak.



W rozpoczynającej się kampanii wzięło udział ponad 100 osób.