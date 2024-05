"W kościele na ścianach dzieją się cuda" [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Kościół w Czachowie w gminie Cedynia jest wymalowany dziecięcymi rysunkami a nawet namalowany jest w nim diabeł.

Na taką artystyczną twórczość pozwolił sobie władca Brandenburgii Waldemar Wielki wraz ze swoimi rycerzami. 11 października 1316 roku wracając z Chojny do Freienwalde zatrzymał się w karczmie i zostawił wraz ze swoimi wojownikami pamiątki w postaci rysunków we wnętrzu świątyni.



Do środka zaprosiła nas Barbara Sobiś, mieszkanka i kustoszka kościoła w Czachowie.

- Zapraszamy Państwa do kościoła w Czachowie, gdzie na ścianach dzieją się cuda. Widzimy diabły, rycerzy, orły, postaci z rogami na głowie, jak to wielu turystów mówi. Widzimy też rycerzy, którzy przyjechali do Czechowa bardzo uroczyście ubrani, w odświętnych strojach na koniach. Przedstawia to wszystko uroczystość, która się tutaj odbyła, kiedy do Czechowa przyjechał margrabia. Być może to są jedyne na świecie tak prymitywne rysunki na ścianach, bo jednak nie jest to sztuka wysokich lotów. Diabła, jak pokazuje dzieciom, to zawsze mówię, że musicie mieć dzieci, zęby, bo zostaną wam tylko takie malutkie skrawki, jak ma nasz diabeł. A on ma chyba siedem zębów - mówi Sobiś.



Zabytkowy Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Czachowie powstał w XIII wieku.

Malowidła na ścianach odkryto dopiero w 1979 roku, ponieważ kościół przez lata był pobielony.