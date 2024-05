Historia awiacji - latarnia lotnicza w Czachowie [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Pozostałości po latarni lotniczej wyznaczającej trasę z Berlina do Królewca do zobaczenia na polu we wsi Czachowo - przed II wojną światową na tym odcinku było 26 takich latarni lotniczych.

Na Pomorzu Zachodnim zachowała się jedna taka konstrukcja znajdująca się w gminie Cedynia. Do czego służyła taka latarnia lotnicza?



- Kiedy miał lecieć samolot zapalono żarówki, świece na tych latarniach i pilot widział 2-3 lampy przed sobą. Dlatego to się nazywało świetlnym szlakiem. Najważniejszą ciekawostką z tego naszego szlaku lotniczego jest to, że 2 maja 1926 roku z Berlina z lotniska Tempelhof o drugiej w nocy wyleciał pierwszy nocny lot w Europie i właśnie tutaj, nad Czachowem przelatywał - wyjaśnia Barbara Sobiś, mieszkanka Czachowa.



W Polsce zachowały się tylko cztery latarnie świetlne - w Czachowie, Kosierzewie, Nowakowie i Łęczu. Pozostałe zostały zniszczone w czasie wojny lub rozebrane już po niej.