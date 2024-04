Charytatywny koncert dla Mateusza w Słowianinie

Leczenie w Wiedniu może postawić go na nogi. 13-letni Mateusz choruje na mózgowe porażenie dziecięce, które spowodowało między innymi niedowład nóg.

Jak mówi mama Mateusza, stan zdrowia chłopca w ostatnim czasie się pogorszył.- Jest dzieckiem w większości leżącym. To, co wypracowaliśmy, niestety jest zepsute. To jest dziecko, które nigdy w życiu się nie smuci. To dziecko jest cały czas uśmiechnięte. Mimo bólu daje taką energię, że jak ktoś go pozna, to jest po prostu zauroczony. No i jest bardzo dobrym uczniem - mówi mama Mateusza.By wesprzeć rodzinę w zbiórce, w szczecińskim Domu Kultury Słowianin odbył się koncert wraz z licytacjami. Organizator imprezy Grzegorz Szymański tłumaczy, że zebrana suma przeznaczona zostanie na specjalistyczną konsultację i leczenie chłopca.- To już jest chyba trzeci koncert, który organizuję dla Mateusza. Za każdym razem na coś zbieraliśmy i tym razem zbieramy pieniądze na wizytę u jednego z najlepszych profesorów w Wiedniu i tam będzie prawdopodobnie i konsultacja, i operacja dziecka - tłumaczy Szymański.Mateusza można wesprzeć przez zbiórkę na portalu pomagam.pl